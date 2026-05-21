Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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21.05.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit Einbussen
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 55,85 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 55,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 55,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33'768 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 11.02.2026 markierte das Papier bei 58,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 4,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2025 (18,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 66,88 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,288 EUR. Am 12.05.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2.35 Mrd. EUR gegenüber 2.33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 16.08.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,32 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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