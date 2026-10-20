Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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20.10.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 46,96 EUR abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 46,96 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 45,82 EUR. Bei 47,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 38'277 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 43,95 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,263 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,82 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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