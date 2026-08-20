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20.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 51,00 EUR ab.

Salzgitter
47.05 CHF -1.47%
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Um 09:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 9'690 Stück.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 24,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,62 EUR fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 59,57 Prozent wieder erreichen.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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