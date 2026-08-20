Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7,8 Prozent auf 47,48 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,40 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139'597 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 29,76 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,62 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,21 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor