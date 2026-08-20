Salzgitter Aktie News: Salzgitter büsst am Mittag ein

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 4,5 Prozent im Minus bei 49,20 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 49,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78'098 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei 20,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,09 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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