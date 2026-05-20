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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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20.05.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Nachmittag stärker

Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 54,70 EUR zu.

Salzgitter
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Das Papier von Salzgitter legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 54,70 EUR. Bei 56,05 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 54,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44'212 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2026 markierte das Papier bei 58,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 66,18 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,288 EUR belaufen. Salzgitter veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salzgitter ein EPS von -0,66 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salzgitter einen Umsatz von 2.33 Mrd. EUR eingefahren.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 11.08.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.08.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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