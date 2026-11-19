Um 16:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 47,64 EUR. Bei 48,00 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 22'024 Stück.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 29,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2025 Kursverluste bis auf 26,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 77,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,267 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 12.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2027 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,10 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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