Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 12:28 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 47,72 EUR. Bei 47,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'296 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 42,92 Prozent zulegen. Bei 26,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 43,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,267 EUR. Salzgitter veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausblick: Salzgitter zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal