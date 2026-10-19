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19.10.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag mit Abschlägen

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 47,82 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 47,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,54 EUR aus. Bei 48,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 40'320 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR. Mit einem Kursverlust von 44,25 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,263 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,82 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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