Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 48,90 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 48,90 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'987 Salzgitter-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 27,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,48 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,263 EUR je Salzgitter-Aktie. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,96 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 3,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen
Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
08:47
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
14.10.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.