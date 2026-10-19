Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 48,90 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'987 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 27,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,48 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,263 EUR je Salzgitter-Aktie. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.24 Mrd. EUR, gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,96 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 3,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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