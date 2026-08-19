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19.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter behauptet sich am Mittwochvormittag

Salzgitter Aktie News: Salzgitter behauptet sich am Mittwochvormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Mit einem Kurs von 50,90 EUR zeigte sich die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 51,50 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 50,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 991 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,81 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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