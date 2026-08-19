Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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19.08.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 51,85 EUR.
Die Salzgitter-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 51,85 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,50 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 47'107 Aktien.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 60,23 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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