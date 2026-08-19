Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Mittwochmittag an

Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 51,40 EUR. Bei 51,50 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15'923 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (20,62 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen