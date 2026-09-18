Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Salzgitter

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 54,55 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 53,95 EUR. Bei 54,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'470 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. 23,92 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,68 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 58,42 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,04 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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