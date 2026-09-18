Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 52,80 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 52,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51'157 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 22,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 57,05 Prozent sinken.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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