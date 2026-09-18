Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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18.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag tiefer
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 54,05 EUR.
Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 54,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 53,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'319 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,68 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 58,04 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je Salzgitter-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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