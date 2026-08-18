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18.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Dienstagvormittag

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 52,60 EUR.

Salzgitter
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'125 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 28,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 155,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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