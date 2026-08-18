Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 52,60 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'125 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 28,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 155,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.