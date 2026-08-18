Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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18.08.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 51,05 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 51,05 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 51,00 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 57'057 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,42 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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