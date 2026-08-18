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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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18.08.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag in Rot

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag in Rot

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 51,70 EUR nach.

Salzgitter
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 51,70 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 51,35 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'936 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,75 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Mit Abgaben von 60,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 2.24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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