Die Salzgitter-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 47,52 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 46,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'654 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2025 auf bis zu 26,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 43,48 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,262 EUR. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 EUR, nach 0,75 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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