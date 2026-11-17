Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 47,94 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 46,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 30'970 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 41,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,97 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,262 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 12.11.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter 0,75 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 2.74 Mrd. EUR gegenüber 2.20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 22.03.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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