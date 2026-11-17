Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 48,10 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,92 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 21'542 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 26,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 44,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.20 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.03.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 5,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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