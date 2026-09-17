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17.09.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag nahezu unverändert

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Salzgitter zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 54,90 EUR.

Salzgitter
52.37 CHF 1.60%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 54,90 EUR. Bei 55,75 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 54,00 EUR. Bei 55,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'800 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,44 EUR am 18.09.2025. Mit Abgaben von 59,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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