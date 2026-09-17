Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag stärker

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 55,15 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 55,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'239 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,57 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 145,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.24 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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