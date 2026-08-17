Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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17.08.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag im Bullenmodus
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,1 Prozent auf 53,60 EUR.
Das Papier von Salzgitter legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 53,60 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 54,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 40'698 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. 26,12 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 159,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Am 15.11.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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