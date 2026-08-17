Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagmittag nordwärts

Das Papier von Salzgitter legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 52,50 EUR. Bei 54,45 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'827 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 22,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 60,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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