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16.11.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 48,18 EUR.
Die Salzgitter-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 48,18 EUR abwärts. Bei 48,18 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10'121 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,86 EUR am 20.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 79,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR je Aktie ausschütten. Salzgitter veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,75 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.74 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Salzgitter-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.03.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,10 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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