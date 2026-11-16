Salzgitter Aktie News: Salzgitter verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 49,00 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 48,10 EUR. Mit einem Wert von 48,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48'434 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 37,96 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,18 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,35 EUR gegenüber 0,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.20 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 22.03.2027 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 5,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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