|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 49,00 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 49,00 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 48,10 EUR. Mit einem Wert von 48,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48'434 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 37,96 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,18 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,35 EUR gegenüber 0,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.20 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 22.03.2027 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 5,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausblick: Salzgitter zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingefahren
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.