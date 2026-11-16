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16.11.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 49,08 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 49,08 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 48,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25'903 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 37,73 Prozent Luft nach oben. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 82,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 12.11.2026. Das EPS wurde auf 2,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2027 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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