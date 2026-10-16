Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag stärker

Das Papier von Salzgitter konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 48,32 EUR. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,00 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,54 EUR. Zuletzt wechselten 5'004 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 39,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,83 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,263 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen

Salzgitter-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September