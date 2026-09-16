Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 54,55 EUR zu. Bei 54,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'479 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 19,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2025 bei 22,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 58,63 Prozent wieder erreichen.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -1,02 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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