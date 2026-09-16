Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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16.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 54,40 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 54,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 54,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37'721 Salzgitter-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 17.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 58,86 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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