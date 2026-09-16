Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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16.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Mittwochmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 53,90 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,90 EUR. Bei 54,55 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 54,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12'431 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,38 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -1,02 EUR vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.24 Mrd. EUR.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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