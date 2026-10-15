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15.10.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag leichter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 47,50 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 47,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 47,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'705 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,32 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,66 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 43,87 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,263 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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