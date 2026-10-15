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15.10.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag in Rot

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 47,02 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 47,02 EUR abwärts. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'500 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,77 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,66 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,263 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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