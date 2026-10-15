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15.10.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Mittag auf rotes Terrain

Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,24 EUR ab.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,24 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 47,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,50 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 47'201 Aktien.

Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,13 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,66 EUR am 06.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,263 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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