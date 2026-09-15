Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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15.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 50,65 EUR.
Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 50,65 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 50,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6'491 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 33,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 22,38 EUR fiel das Papier am 17.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,81 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.
Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 4,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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