Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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15.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag auf Höhenflug
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,3 Prozent auf 54,85 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 7,3 Prozent auf 54,85 EUR. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,00 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155'448 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 18,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,38 EUR am 17.09.2025. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 59,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.
Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,04 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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