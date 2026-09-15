Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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15.09.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 52,85 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 52,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,20 EUR. Bei 51,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 47'802 Salzgitter-Aktien gehandelt.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 21,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 57,65 Prozent sinken.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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