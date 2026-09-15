Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag im Plus

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 52,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,20 EUR. Bei 51,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 47'802 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 21,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 57,65 Prozent sinken.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen die Analysten die Salzgitter-Aktie im August 2026 ein