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14.10.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag im Plus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag im Plus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 49,62 EUR nach oben.

Salzgitter
45.07 CHF -1.00%
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Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 12:28 Uhr 3,5 Prozent. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,84 EUR. Mit einem Wert von 48,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 30'879 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 36,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 26,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 46,27 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,263 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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