Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit roter Tendenz

Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 54,45 EUR ab. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,60 EUR nach. Bei 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'331 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 24,15 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 22,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 144,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.34 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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