Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Montagnachmittag deutlich nach

Um 16:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,8 Prozent auf 51,75 EUR ab. Bei 50,75 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 150'822 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,63 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 56,95 Prozent sinken.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen die Analysten die Salzgitter-Aktie im August 2026 ein