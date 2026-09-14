Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagmittag im Keller

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 7,4 Prozent auf 51,40 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Salzgitter-Aktie bis auf 51,25 EUR ein. Mit einem Wert von 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 78'511 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2025 (22,28 EUR). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 130,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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