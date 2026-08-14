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14.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 50,45 EUR abwärts.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 50,45 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,20 EUR ab. Bei 51,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 14'007 Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 25,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,62 EUR am 05.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 59,13 Prozent Luft nach unten.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 16.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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