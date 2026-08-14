Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 50,90 EUR nach. Bei 50,05 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,45 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 63'224 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Mit Abgaben von 59,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Am 16.08.2027 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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