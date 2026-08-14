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14.08.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittag an Boden

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 51,85 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 51,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 52,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'429 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (20,62 EUR). Mit einem Kursverlust von 60,23 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 16.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,41 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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