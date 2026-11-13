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13.11.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 49,34 EUR.
Die Salzgitter-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 49,34 EUR abwärts. Bei 48,94 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,62 EUR. Bisher wurden heute 7'218 Salzgitter-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 27,01 Prozent niedriger. Am 20.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 83,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber 0,75 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Salzgitter-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.
In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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