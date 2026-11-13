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13.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag in Rot
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 48,42 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 48,42 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,20 EUR ab. Mit einem Wert von 49,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39'224 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Wert wurde am 20.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 80,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,75 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – ein Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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