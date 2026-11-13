Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag tiefer

Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 48,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 48,20 EUR. Bei 49,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21'888 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,13 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,12 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von 0,75 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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