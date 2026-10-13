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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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13.10.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 49,48 EUR.

Salzgitter
45.39 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 49,48 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 49,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 3'701 Stück.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 36,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,66 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 46,12 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,263 EUR je Salzgitter-Aktie. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,75 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -1,02 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,87 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’494.96 8.90 SZXBHU
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